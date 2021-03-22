Пашинян представил руководству ВС нового начальника генштаба

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что представил командному составу вооружённых сил нового начальника генерального штаба.

Представил новоназначенного начальника генерального штаба вооружённых сил Артака Давтяна командному составу вооружённых сил, — написал премьер в Facebook.

Он также опубликовал видео своего посещения генштаба.

Как писал NEWS.ru, ранее Пашинян заявил, что «силой закона» назначил главу Главного штаба ВС Армении. Им стал Артак Давтян. Он подчеркнул, что сделал это в обход мнения президента страны Армена Саркисяна, поскольку тот отказался «подписывать представленный премьер-министром проект указа о назначении и не обратился в Конституционный суд».

В Армении произошёл острый политический кризис из-за требований военного руководства отставки Пашиняна и роспуска кабмина. К военнослужащим присоединились полицейские. В итоге премьер подписал указ об отстранении начальника Генштаба Оника Гаспаряна от должности, но президент дважды отказался подписывать соответствующий документ.