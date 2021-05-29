Пашинян оценил предложения РФ по конфликту Армении и Азербайджана

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян дал оценку предложениям РФ по урегулированию конфликта на границе Армении и Азербайджана. Во время встречи с жителями города Апаран он заявил, что идеи России «приемлемы для Еревана», следует из видео, опубликованного на странице Пашиняна в Facebook.
Мы считаем, что эти предложения приемлемы, и конкретно говорим, как на практике их реализовать, — сказал исполняющий обязанности премьера.
27 мая в Минобороны Азербайджана сообщили о провокации Вооружённых сил Армении. Две диверсионные группы проникли на территорию республики и пытались заминировать дорогу, ведущую к позициям ВС Азербайджана. Шесть человек были задержаны. Во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что переход армянских военных стал нарушением трёхсторонних договорённостей по Карабаху.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян утверждает, что взятые в плен армянские военные проводили работы по обустройству границы.
Ранее сообщалось, что предложения России аналогично оценил и. о. вице-премьера Армении Мгер Григорян. По его словам, Ереван письменно представил свою позицию российским представителям 19 мая.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram