Пашинян обвинил Азербайджан в «прямой агрессии» против Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку обостряет обстановку на границе с целью срыва трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Этим он поделился с главой Евросовета Шарлем Мишелем в ходе телефонного разговора. Ранее в этом же Армению обвинил глава Азербайджана Ильхам Алиев.

Политик, комментируя ситуацию на границе, заявил, что эти события являются прямой агрессией против Армении.

Премьер-министр Армении отметил, что азербайджанские власти умышленно идут на обострение ситуации, чтобы сорвать выполнение договорённостей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. По словам Пашиняна, международное сообщество не должно оставаться безразличным к посягательству Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, — отметили в пресс-службе армянского кабмина.

По словам же Алиева, Армения неоднократно прибегала к провокациям в направлении Шуши, Лачина, Кельбаджара, а 16 ноября произошло последнее широкомасштабное нападение.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили об обстреле позиций с армянской стороны из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого были ранены двое военнослужащих. В свою очередь в Минобороны Армении также заявили о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинили Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. В ведомстве сообщили, что 12 их военных были взяты в плен азербайджанскими военными в ходе боёв на восточной границе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.