Пашинян назвал условие предотвращения инцидентов с Азербайджаном

Контакты представителей Баку и Еревана должны происходить часто для избежания кризисов, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямой трансляции на своей официальной странице в Facebook. По его словам, на настоящий момент уже создана оперативная связь между главами Минобороны Армении и Азербайджана для предотвращения инцидентов на границе.

Пашинян выразил надежду на то, что подобное решение будет способствовать установлению стабильности в регионе.

Зачем нужна созданная коммуникация между министрами обороны, созданная при международном посредничестве? Потому что хватит уже сторонам сваливать друг на друга начало провокаций. Я дал задание министру обороны налаживать связь с министром обороны Азербайджана и прямо говорить о начавшейся провокации и станет понятно, какая сторона заинтересована в провокациях. Раньше такого контакта между министрами обороны Армении и Азербайджана никогда не было. Это впервые, — сказал премьер-министр.

Пашинян заявил о своей готовности к предстоящим встречам с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 ноября в Сочи. Он также напомнил, что 15 декабря на полях саммита Восточного партнёрства состоится ещё одна встреча с Алиевым, на которой, по его мнению, будет затронут вопрос возвращения армянских военнопленных.

По его словам, новости о грядущих встречах должны восприниматься позитивно. Он отметил, что вопросы о том, каким будет начало процесса делимитации и демаркации, будут обсуждены на встречах.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что на данный момент нет договорённости о подписании какого-либо документа с Азербайджаном. Вице-премьер отметил, что обсуждение «коридоров» в регионе не входит в повестку предстоящих переговоров. Он также добавил, что никакого давления на армянскую сторону в данном вопросе нет.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября прошлого года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.