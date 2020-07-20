Парламент Молдавии отклонил вотум недоверия правительству

https://static.news.ru/photo/aeaabd64-caa5-11ea-9616-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ParliamentRM

Парламент Молдавии с перевесом в один голос отклонил вотум недоверия правительству Иона Кику. Решение поддержали 46 из 93 депутатов, присутствовавших на заседании.

С 46 голосами вотум недоверия провалился, — сообщила председатель законодательного органа Зинаида Гречаный.

Если вотум недоверия не набрал необходимого большинства, то по закону его уже нельзя выдвинуть до конца текущей сессии, которая завершается в июле.

Вотум недоверия был объявлен правительству 16 июля. Инициаторами выступила оппозиционная партия «Платформа «Достоинство и правда», поддержку ей оказали Pro Moldova и «Действие и солидарность». Они остались недовольны работой кабмина в кризисной ситуаций в период пандемии и винят правительство в злоупотреблениях. По словам представителей инициативной группы, «правительство на протяжении всей своей детальности нарушало местное законодательство и нормы конституции». Кроме того, эти европоцентричные партии выразили недовольство действиями нового правительства в направлении восстановления отношений с Москвой, что «отдаляет Молдавию от западных партнёров».

В ходе прошедшего голосования их отказалась поддержать коалиция социалистов и демократов, а также независимый депутат Александр Олейник. Заседание проходило в присутствии Иона Кику. Выступая с докладом, премьер все обвинения опроверг. Он подчеркнул, что в период пандемии власти выполняли обязательства по пенсиям и зарплатам, а также находили средства их повышать. Также он заявил, что «авторы вотума не поняли, что написали». По сообщению корреспондента «Независимой газеты», в результате в зале разразился скандал. Кроме того, манифестанты на улице также требовали отставки правительства, премьера и президента.

Действующий кабинет министров утвердили в ноябре 2019 года депутаты коалиции, поддерживающей президента Игоря Додона (партии социалистов и демократов). Недавно они потеряли несколько мест в парламенте, часть их депутатов ушла в оппозиционные партии. Теперь президентская коалиция контролирует лишь 50 мандатов из 101. Додон считает, что за разрушением коалиции стоит бежавший из страны олигарх Владимир Плахотнюк, писал NEWS.ru.