Париж призвал НАТО смириться с созданием общеевропейской армии

Партнёры по НАТО должны смириться с перспективой создания общеевропейской армии. Об этом заявила министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли, которая пояснила, что новое армейское соединение станет дополнением Альянса, сообщает The Daily Telegraph.

Парли отметила , что НАТО не нужно бояться боевых подразделений Евросоюза. Новая европейская оборона создаётся «не в противовес НАТО, а наоборот, для укрепления и повышения жизнеспособности Альянса», добавила министр.

При этом о перспективах создания такой единой армии ЕС положительно высказался министр обороны США Ллойд Остин.

Издание подчёркивает, что Парли сделала своё заявление после того, как Австралия, Великобритания и США заключили новый военный альянс AUKUS.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гарантии «содержательного разговора» с Францией со стороны Австралии позволят возобновить контакты на высшем уровне на фоне ситуации с партнёрством AUKUS. Об этом заявил советник президента Франции. В МИД Франции действия Австралии считают «ударом в спину» и подрывом доверия между союзниками.