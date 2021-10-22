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Париж призвал НАТО смириться с созданием общеевропейской армии

05:39, 24 октября 2021
Париж призвал НАТО смириться с созданием общеевропейской армии Флоранс Парли Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press
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Партнёры по НАТО должны смириться с перспективой создания общеевропейской армии. Об этом заявила министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли, которая пояснила, что новое армейское соединение станет дополнением Альянса, сообщает The Daily Telegraph.

Парли отметила, что НАТО не нужно бояться боевых подразделений Евросоюза. Новая европейская оборона создаётся «не в противовес НАТО, а наоборот, для укрепления и повышения жизнеспособности Альянса», добавила министр.

При этом о перспективах создания такой единой армии ЕС положительно высказался министр обороны США Ллойд Остин.

Издание подчёркивает, что Парли сделала своё заявление после того, как Австралия, Великобритания и США заключили новый военный альянс AUKUS.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гарантии «содержательного разговора» с Францией со стороны Австралии позволят возобновить контакты на высшем уровне на фоне ситуации с партнёрством AUKUS. Об этом заявил советник президента Франции. В МИД Франции действия Австралии считают «ударом в спину» и подрывом доверия между союзниками.

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