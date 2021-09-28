Франция назвала условие для возобновления контактов с Австралией
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:23, 29 сентября 2021
Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Гарантии «содержательного разговора» с Францией со стороны Австралии позволят возобновить контакты на высшем уровне на фоне ситуации с партнёрством AUKUS. Об этом сообщает AFP со ссылкой на советника президента Франции.
В сентябре стало известно о новом партнёрстве между США, Великобританией и Австралией. После это Канберра объявила о выходе из сделки по подлодкам с французской компанией Naval Group на сумму €56 млрд. Данное соглашение называли «контрактом века», оно предусматривало строительство Францией для Австралии 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
В МИД Франции действия Австралии назвали «ударом в спину» и подрывом доверия между союзниками.
Также после объявления об AUKUS президент Франции Эммануэль Макрон провёл переговоры с американским президентом. С главой Австралии подобных переговоров не происходило.
Вопрос не в том, чтобы знать, может ли Макрон поговорить с Моррисоном, а в том, чтобы подготовить этот разговор очень серьёзно, чтобы он был по существу, — пояснил советник французского руководителя.
При этом, когда «придёт время», беседа обязательно состоится.