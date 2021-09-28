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Франция назвала условие для возобновления контактов с Австралией

00:23, 29 сентября 2021
Франция назвала условие для возобновления контактов с Австралией Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/Global Look Press
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Гарантии «содержательного разговора» с Францией со стороны Австралии позволят возобновить контакты на высшем уровне на фоне ситуации с партнёрством AUKUS. Об этом сообщает AFP со ссылкой на советника президента Франции.

В сентябре стало известно о новом партнёрстве между США, Великобританией и Австралией. После это Канберра объявила о выходе из сделки по подлодкам с французской компанией Naval Group на сумму €56 млрд. Данное соглашение называли «контрактом века», оно предусматривало строительство Францией для Австралии 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.

В МИД Франции действия Австралии назвали «ударом в спину» и подрывом доверия между союзниками.

Также после объявления об AUKUS президент Франции Эммануэль Макрон провёл переговоры с американским президентом. С главой Австралии подобных переговоров не происходило.

Вопрос не в том, чтобы знать, может ли Макрон поговорить с Моррисоном, а в том, чтобы подготовить этот разговор очень серьёзно, чтобы он был по существу, — пояснил советник французского руководителя.

При этом, когда «придёт время», беседа обязательно состоится.

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