Папа римский сделал неожиданное признание о геях Папа римский призвал не брать геев в духовные семинарии католической церкви

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск на закрытой встрече с епископами попросил не принимать на обучение в будущие священники молодых людей, которые проявляют сексуальные наклонности нетрадиционной ориентации (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на источники. Отмечается, что папа назвал некоторые семинарии «рассадниками гомосексуалистов».

В семинариях и так слишком много педерастии, — приводит его слова издание.

Ранее Франциск подписал документ, согласно которому меняются правила признания новых явлений духовного толка сверхъестественными. Согласно опубликованному Дикастерией доктрины веры документу, теперь определять сверхъестественность явлений, а также «утверждать с моральной уверенностью, что они имеют божественное происхождение», не могут ни региональные епископы, ни ватиканские учреждения.

Такое право полностью остается за папой римским. Пользоваться им можно лишь в исключительном случае. Данная инициатива связана с борьбой с мошенничеством.

В апреле 2023 года папа римский назвал секс одной из самых прекрасных вещей, дарованных человеку свыше. Франциск тогда заявил в интервью, что сексуально выражать себя — это богатство, а все, что отвлекает от этого, истощает и уменьшает его.