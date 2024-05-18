Папа римский Франциск подписал документ, согласно которому меняются правила признания новых явлений духовного толка сверхъестественными. Согласно опубликованному Дикастерией доктрины веры документу, теперь определять сверхъестественность явлений, а также «утверждать с моральной уверенностью, что они имеют божественное происхождение», не могут ни региональные епископы, ни ватиканские учреждения.
Отмечается, что данное право полностью остается за папой римским. Пользоваться им можно лишь в исключительном случае. Данная инициатива связана с борьбой с мошенничеством.
Ранее папа римский Франциск заявил, что Ватикан призывает к обмену пленными между Россией и Украиной и готов всячески способствовать этому процессу. Понтифик также призвал к молитве за мир на Украине, в Палестине, Израиле.
До этого папа римский обратился к Украине со словами о том, что сторона, проигрывающая в конфликте, должна найти в себе мужество и согласиться пойти на переговоры. Однако в ответ на это сторонники Киева обвинили понтифика в «работе на Россию» и осыпали оскорблениями. Аппарат президента Украины воздержался от комментариев.