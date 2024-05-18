Ватикан ввел запрет на сверхъестественное В Ватикане изменились правила признания явлений сверхъестественными

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа Римский Франциск

Папа римский Франциск подписал документ, согласно которому меняются правила признания новых явлений духовного толка сверхъестественными. Согласно опубликованному Дикастерией доктрины веры документу, теперь определять сверхъестественность явлений, а также «утверждать с моральной уверенностью, что они имеют божественное происхождение», не могут ни региональные епископы, ни ватиканские учреждения.

Отмечается, что данное право полностью остается за папой римским. Пользоваться им можно лишь в исключительном случае. Данная инициатива связана с борьбой с мошенничеством.

Ранее папа римский Франциск заявил, что Ватикан призывает к обмену пленными между Россией и Украиной и готов всячески способствовать этому процессу. Понтифик также призвал к молитве за мир на Украине, в Палестине, Израиле.

До этого папа римский обратился к Украине со словами о том, что сторона, проигрывающая в конфликте, должна найти в себе мужество и согласиться пойти на переговоры. Однако в ответ на это сторонники Киева обвинили понтифика в «работе на Россию» и осыпали оскорблениями. Аппарат президента Украины воздержался от комментариев.