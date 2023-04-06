Папа римский порассуждал о сексе Папа Римский заявил, что секс — одна из прекрасных вещей, данных человеку Богом

Фото: Ansa/Press Office Vatican Media/Global Look Press

Папа римский Франциск

86-летний папа римский Франциск дал интервью каналу Disney+, где обсуждались права ЛГБТ, аборты, порноиндустрия, секс, вера и сексуальное насилие в католической церкви, содержание интервью опубликовало агентство Reuters. По его словам, секс — это одна из прекрасных вещей, которые Бог дал человеку.

Сексуально выражать себя — это богатство. Поэтому все, что отвлекает от реального сексуального выражения, уменьшает вас и истощает это богатство, — приводит Reuters слова понтифика.

Рассуждая над абортами, Франциск указал, что священнослужители должны проявлять милосердие к женщинам, прервавшим беременность, однако добавил, что церковь не приемлет такую практику.

Ранее глава независимой комиссии по вопросам сексуального насилия в церкви Жан-Марк Совэ заявил, что жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей и религиозных деятелей во Франции с 1950 по 2020 год стали как минимум 216 тысяч несовершеннолетних, при этом речь шла только о тех, кто сейчас жив.

Ранее сообщалось, что в Великобритании священник, который был осужден за сексуальное насилие над детьми, на протяжении 25 лет после вынесения приговора продолжал работать в церкви. 84-летний Дэвид Битер в 2021 году был приговорен к более чем четырем годам лишения свободы за сексуальные домогательства к несовершеннолетним в 1980-х. При этом в 1985 году он уже отбывал тюремный срок по похожей статье за растление 14-летнего подростка.