Папа римский может отречься от престола

84-летний папа римский Франциск может отречься от престола из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает газета Libero.

Журналисты напоминают, что его предшественник Бенедикт XIV отрёкся от престола в 85-летним возрасте. У нынешнего понтифика недавно прошла операция на кишечнике. Её сделали в июне под общим наркозом. Поездка в Венгрию и Словакию, запланированная на 12–15 сентября, пока в силе, но она может быть отменена из-за ухудшения здоровья папы.

Несмотря на свой преклонный возраст Франциск отличается крепким здоровьем. Ещё в молодости у него была удалена часть лёгкого после сложной пневмонии. Понтифик жалуется лишь на боли в ногах, кроме того, в период Рождества и Нового года у него воспалился седалищный нерв из-за чего часть мероприятий пришлось отменить.

Ранее папа римский заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции теми препаратами, которые были одобрены компетентными органами, является актом любви к себе. Он подчеркнул, что любовь может быть наполнена жестами личного милосердия, которая может преобразить или улучшить общество.

9 августа сотрудники почты в Милане обнаружили конверт с тремя пулями, адресованный папе римскому Франциску. Он был перехвачен в сортировочном центре Пескьера-Борромео. Помимо пуль там находилось послание с угрозами, касающихся финансовых операций в Ватикане.