Палестина разорвёт отношения со странами, чьи посольства в Иерусалиме

https://static.news.ru/photo/d9715966-f036-11ea-a899-fa163e074e61_660.jpg Иерусалим Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Палестина разорвёт отношения с любой страной, которая перенесёт своё посольство в Израиле в Иерусалим. Об этом заявил секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Эрикат.

Государство Палестина разорвёт отношения с любой страной, которая перенесёт своё посольство в город Иерусалим, и отзовёт своего посла, — цитирует его РИА Новости.

Ранее Сербия и непризнанное Косово в рамках переговоров о нормализации отношений, проходивших в Вашингтоне, взяли на себя обязательства перенести свои посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим к июлю 2021 года и открыть там уже в этом месяце торговое представительство.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, в мае 2018-го в город было перенесено посольство США. Позже примеру Соединённых Штатов последовала Гватемала.

Резолюция Генассамблеи ООН № 181 предполагала, что будущее Иерусалима под свой контроль возьмёт международное сообщество. Однако в результате Арабо-израильской войны (1947–1949) Иерусалим был разделён между Израилем (западная часть города) и Трансиорданией, которая позже аннексировала Палестину вместе с восточной частью Иерусалима.

В результате победы в Шестидневной войне 1967 года Израиль захватил Восточный Иерусалим и объявил свой суверенитет над объединённым городом. ООН и значительная часть международного сообщества официально не признают этот акт.

NEWS.ru писал о том, что перенос посольства Сербии и Косово из Тель-Авива в Иерусалим осудили в Лиге арабских государств (ЛАГ).