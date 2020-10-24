Пакистанский премьер обвинил Макрона в нападках на ислам

https://static.news.ru/photo/95a3aac2-16ec-11eb-8e31-fa163e074e61_660.jpg Имран Хан Фото: facebook.com/ImranKhanOfficial

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в оскорблении чувств мусульман всего мира и в нападках на эту религию.

Очень жаль, что он предпочёл поощрять исламофобию, нападая на ислам вместо террористов, которые осуществляют насилие, будь то мусульмане, белые расисты или нацисты. К сожалению, президент Макрон выбрал намеренно провоцировать мусульман, — написал Хан в Twitter.

Пакистанский премьер также заявил, что Макрон поощряет публикацию карикатур на пророка Мухаммеда и на ислам в целом.

Ранее французский президент выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом. Макрон сообщил, что 9 декабря представит законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. Политик также высказал идею о необходимости создания вместе с Советом мусульман организации, которая займётся строительством во Франции «просвещённого ислама». Кроме того, политик заявил о необходимости освободить французский ислам от иностранного влияния.

Поводом для выступления президента стало преступление в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. 6 октября 18-летний уроженец Москвы Абдулах Анзоров убил и обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Убийца объяснил свой поступок местью за то, что педагог показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда в рамках урока, посвящённого свободе слова.

Как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ на реплику Макрона о «просвещённом исламе» заявил, что его французский коллега «нуждается в лечении психики».