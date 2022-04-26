«Отошли от прежних намерений»: Путин о позиции Киева по урегулированию Путин заявил, что позиция Украины по урегулированию изменилась

Позиция Украины по урегулированию изменилась, заявил на встрече с генсеком ООН Антониу Гуттерешом президент России Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что Киев отошёл от прежних намерений.

Позиция Киева по урегулированию изменилась, они отошли от прежних намерений, вынесли за скобки вопросы безопасности Крыма и Севастополя, — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия не отказывается от переговоров с Киевом и рассчитывает достичь договорённостей по Украине на дипломатическом треке.

Путин подчеркнул, что на переговорах РФ и Украины в Стамбуле был серьёзный прорыв, однако затем Кремль столкнулся с провокацией в Буче. Президент отметил, что российские военные не имеют отношения к событиям в Буче.

Москва знает, кто стоит за этой провокацией, — сказал глава государства.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия не хочет в настоящее время вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, поэтому Евросоюз будет продолжать поддерживать Киев оружием. По его словам, в то же время в ЕС надеются на окончание обострения на Украине «как можно скорее».

Боррель добавил, что президент России не обсуждает переговоры и вместо этого якобы готовит большое наступление на Донбассе. Это, по словам главы дипломатии ЕС, и заставляет Евросоюз поддерживать украинцев.