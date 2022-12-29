От массажа и танцев не зарекайся: как тюрьмы мира развлекают заключенных Экс-депутат Европарламента Ева Кайли встретит Новый год в одиночной камере. Как проводят досуг сидельцы в других местах заключения — в обзоре NEWS.ru

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СМИ узнали, как будет встречать Новый год за решеткой Ева Кайли, бывшая вице-президент Европарламента и фигурантка скандала «катаргейт». Гречанку содержат в новом комплексе Харен, который называют «тюремной деревней». Он открылся на севере Брюсселя несколько недель назад. Спартанская камера Евы похожа на одноместный номер в скромной «трешке». По словам администрации, в заведении «нет никаких преференций для випов». Так, Кайли сама заправляет кровать. Особых мест для развлечений тоже не предусмотрено — разве что баскетбольная площадка и зона для пикника, где можно отметить день рождения с родными. В этом смысле Харен не самая продвинутая тюрьма. Некоторые места лишения свободы могли бы вызвать у граждан настоящую зависть вроде той, которую испытывал персонаж рассказа О’Генри, мечтавший встретить Новый год за решеткой. NEWS.ru совершил виртуальную прогулку по тюрьмам разных стран и выяснил, что необычного там придумали для постояльцев, чтобы скрасить их будни.

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look PRess Ева Кайли встретила за решеткой Рождество и там же отметит Новый год

Португалия: танцы до упаду

Тюрьма «Linho», расположенная за высоким забором с рядами колючей проволоки в пригородах Лиссабона, под занавес года попала в список самых привлекательных пенитенциарных заведений мира. Её администрация предлагает заключенным коротать время отсидки, занимаясь современным балетом.

Для этого руководство исправительного учреждения заключило контракт с танцевальной труппой под руководством хореографа Катарины Камары.

Танцы в тюрьме обычно воспринимаются как акт протеста, как бунт. Мы решили дать выход протестным эмоциям наших заключенных, направив их в позитивное русло. Тем самым мы креативным способом разряжаем скрытую в них агрессию, создавая иллюзию, что они находятся не за колючей проволокой, а на свободе,— объясняет Катарина Камара.

Профессиональные танцоры дважды в неделю приезжают в Linho, где сегодня содержатся 500 заключенных.

Фото: shutterstock В португальской тюрьме «Linho» заключенных обучают балету

А между тем это тюрьма особо строгого режима. Чтобы удостоиться чести попасть туда, надо совершить особо опасные деяния. При этом за свои преступления оголтелые рецидивисты получают от тюремных властей такой бонус, которым обделены свободные португальцы. Обычно за танцевальные мастер-классы вне тюремной ограды надо платить немалые деньги.

К слову, это не единственная тюрьма в мире, где заключенных исправляют хореографией. Похожая идея посетила в 2007 году руководство тюрьмы «Cebu» на Филиппинах. Танцевальный коллектив в оранжевых робах даже снял видеоролик, который стал вирусным на YouTube и набрал миллионы просмотров.

Таиланд: райское наслаждение

Это место похоже на спа-салон: откуда-то льется медитативная музыка, журчит вода в комнатном фонтанчике, со стен падает приглушенный свет. Но это не курортное заведение, а исправительное — женская тюрьма «Чианг Май» на севере Таиланда.

Преступницам, отбывающим здесь свои сроки, делают тайский массаж. При этом за райское наслаждение им не надо платить ни бата. Аналогичное 60-минутное удовольствие на свободе в Таиланде стоит в районе 180 батов (примерно 400 рублей). Примерно 20 тюремных массажисток состоят в штате «Чианг Май», но при этом они сами — ее заключенные. Или же сидели тут раньше.

Участие в программе «Финтес за решеткой» засчитывается женщинам в плюс и может помочь с досрочным выходом на свободу. Многие в самом деле находят в профессии массажистки своей призвание и продолжают работать в «Чианг Май» и после освобождения.

Фото: Matt Crampton/CC BY 2.0/Wikimedia Commons Женская тюрьма «Чианг Май» порой напоминает спа-салон

Администрация «Чианг Май» на их труде неплохо зарабатывает: любой желающий может прийти в тюрьму с улицы, чтобы порадовать себя массажем. Разумеется, посетителя не пропустят во внутренний двор, зато проводят в специально оборудованное помещение для массажа, где искусницы в униформе — розовых туниках — обслужат его по первому классу. Кстати, когда массажистки не работают, они носят общие для всех заключенных оранжевые мешковатые робы. А по окончании сеанса клиенту предложат чай и легкие закуски не из меню тюремной столовой, разумеется.

В любой тюрьме самое тяжелое наказание — это пытка бездельем. Поэтому мы предлагаем нашим заключенным женщинам занятие, которое любой их них по силам и которое отвлекает их от депрессивных, а иногда и агрессивных мыслей, — говорит администратор тюремного спа-салона Эхо Сяо (она, кстати, не тайка, а китаянка).

Фото: shutterstock Кто бы мог подумать, что за услугами тайского массажа можно обратиться в тюрьму.

Чтобы обучиться на массажисток, заключенные женщины проходят 180-часовой курс . Обязательное условие — не отбывать срок за тяжелые преступления.

Италия: блюдо дня от рецидивиста

В итальянской тюрьме «Fortezza Medicea» в Сиене, построенной еще в XV веке, несколько лет назад открылся ресторан. Весь персонал — повара, официанты, администраторы, уборщики — заключенные этой же тюрьмы. Освоить новые профессии им помогают приглашенные специалисты.

Кое-кто из сотрудников тюремного ресторана обречен никогда не выйти на свободу, например пианист, который отбывает пожизненный срок за убийство.

Несмотря на такие настораживающие биографии сотрудников, ресторан пользуется популярностью у жителей Сиены, столики там нужно заказывать сильно заранее. Ведь клиенты с воли приходят сюда не просто на ужин, а за особой атмосферой. Во-первых, поход в ресторан совмещается с экскурсией в средневековый замок. Во-вторых, где еще можно поесть в компании убийц, воров и насильников. А как известно, опасность резко повышает аппетит.

Фото: Wikimedia Commons В сиенской тюрьме заключенные держат собственный ресторан

Канада: массаж перед сном

Канада считается одной из самых безопасных и спокойных стран мира, и это подтверждается низким уровнем преступности. Достаточно сказать, что на второе в мире (после России) по размеру государство приходится всего 53 исправительных учреждения. Для сравнения: у южного соседа, в Соединенных Штатах сегодня действует 102 тюрьмы под федеральным управлением, 2850 тюрем уровня штатов и городов, 1510 исправительных учреждений для несовершеннолетних, 186 тюрем для неграждан США и 82 тюрьмы для представителей коренного (индейского) населения.

Кстати, NEWS.ru честно пытался найти среди такого количества американских тюрем какую-то достойную для включения в этот обзор, но не обнаружил ни одной, которую можно было бы посчитать позитивной по атмосфере. В Америке с правонарушителями нянчится не любят.

В Канаде же медицинское и бытовое обслуживание заключенных официально не разделяется с аналогичными услугами, предоставляемыми свободным гражданам. Это официально записано в Законе о здравоохранении Канады, и на него ссылаются в документе Исправительной службы Канады (CSC) . Согласно этому закону, «здоровье заключенных является неотъемлемой частью здоровья всего общества».

Фото: shutterstock Американские тюрьмы не отличаются особой гуманностью

За этой сухой формулировкой скрываются факты, которые вызывают непонимание и даже раздражение у многих канадцев. Жители страны, не имеющие проблем с законом, не могут принять положения, при котором правонарушители и бандиты совершенно бесплатно ( то есть за счет законопослушных налогоплательщиков) имеют доступ к услугам, за которые свободным гражданам надо платить. Хотя базовые услуги здравоохранения в Канаде бесплатные или условно бесплатные, в их число не входят стоматология и массаж.

Поэтому канадцев возмутило, что руководство пенитенциарной службы провинции Онтарио обеспечивает заключенных бесплатным массажем один раз в сутки, за который в соответствующих заведениях Торонто просят минимум $1 за минуту, как в такси. Тюремная администрация объясняет трогательную заботу о телесном здоровье своих подопечных тем, что таким образом облегчается их будущее возвращение к жизни на свободе. По мысли канадских тюремщиков, на волю заключенные должны выходить не только с чистой совестью, но и с хорошо ухоженным телом.

Франция: косметология за решеткой

После сноса 14 июля 1789 года Бастилии, символа ненавистной французам монархии, в стране было построено множество новых тюрем. Мрачной славы «Бастилии» они не снискали, а вот имидж «самой веселой тюремной системы в мире» французские места лишения свободы заполучили благодаря чудачествам руководства этих заведений.

Вероятно, самой, прикольной тюрьмой Франции ее жители считают женскую тюрьму в Страсбурге. Город, где располагается Европейский суд по правам человека, решил, что уж там-то эти права не должны ущемляться даже тогда, когда дело касается нарушителей закона. И открыл при местном СИЗО... салон красоты. В самом деле, как француженка, даже находясь за решеткой, может встречаться с адвокатами или следователями без идеального макияжа и ухоженной прически!

Такого нигде, во всяком случае во Франции, больше нет. Мы переоборудовали неиспользуемое помещение в настоящий салон красоты, где можно не только провести косметические процедуры, но и просто отдохнуть и расслабиться. Это позволяет женщинам восстановить свое достоинство и ощутить, что не всё у них в жизни потеряно,—с гордостью говорит директор следственного изолятора Ален Реймон.

Подследственные в Страсбургском СИЗО имеют право на 45-минутный массаж, глубокую чистку кожи, косметическую маску и прочие процедуры. Администрация СИЗО учла и психологическую составляющую: в салоне окна тщательно задрапированы, чтобы скрыть неизбежные в таких учреждениях решетки. На создание позитивной атмосферы руководство СИЗО потратило 4000 евро.

Россия: не повод для скуки

А что же у нас? Одним из самых известных в России исправительных заведений являются «Кресты» в Санкт-Петербурге. Наравне с московской «Бутыркой» эта тюрьма почти два века считается флагманом исправительной системы, почти в неизменном виде пережившим все революции и войны. Лишь в 2017 году старые краснокирпичные «Кресты» на набережной Невы передали пальму первенства еще более огромному комплексу — «СИЗО № 1 Северо-Западного УФСИН», получившему по наследству неофициальное название «Кресты-2», или «Новые Кресты».

Издалека «Кресты-2» похожи то ли на пятизвездочную гостиницу, то ли на конгресс-центр. В самом деле крестообразные здания в питерском пригороде Колпино построены по последнему слову пенитенциарной архитектуры. Сейчас заселено шесть «лучей» корпусов, еще два строятся. Видимо, ФСИН ожидает, что восьми уже имеющихся «казенных гостиниц» может в будущем не хватить в этом крупнейшем в Европе тюремном учреждении.

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости Жизнь в «Крестах» скрыта от посторонних глаз

Когда впервые попадаешь на территорию «Крестов-2», то просто теряешься от их огромности. Это не только восемь многоэтажных жилых корпусов на несколько тысяч человек, где ожидают своей участи подследственные. За внешним периметром находится целый город. В нем, как и в любом городе, есть почти всё, к чему мы привыкли: рестораны, библиотека, всевозможные бытовые учреждения, поликлиника, спорткомплекс с тиром. Есть даже гостиница для родственников подследственных. Разве только своего театра там нет. Учитывая, что многие жители «Крестов-2» находятся там годами, не будучи при этом осужденными, администрация пытается сделать так, чтобы они могли вести образ жизни, максимально приближенный к свободе. Хотя когда над тобой висит почти неизбежный срок, вряд ли все эти удобства приносят большую радость, — рассказывает NEWS.ru бывшая сотрудница «Крестов» Анастасия.

Фото: Владимир Акимов/РИА Новости В 2017 году в Петербурге открыли «Кресты-2». Это целый город, где есть свой ресторан, библиотека и даже тир

По сравнению с московской «Бутыркой» или с Владимирским централом питерские «Кресты-2» в самом деле смотрятся как люксовая гостиница рядом с рабочим общежитием. Но вряд ли кто-то из её обитателей не мечтает покинуть этот ВИП-СИЗО на Рубежном шоссе, 9, как можно скорее.