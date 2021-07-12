Остров сопротивления: чем опасна операция талибов в Панджшере

Движение «Талибан» (запрещено в России) объявило 6 сентября о завершении боевых действий на территории Афганистана и о переходе под его контроль северной провинции Панджшер, ставшей символом сопротивления. Однако лидер ополченцев Ахмад Масуд выступил с противоположной версией, заявив, что боестолкновения продолжаются. Интересным выглядит то, как на высказывания боевиков отреагировали международные игроки. Великобритания заявила, что военные успехи талибов никак не повлияют на вопрос с их статусом и признанием. А Иран открыто осудил штурм Панджшера, указав на то, что это нарушение всех обязательств.

Новости о том, что Панджшер перешёл под контроль талибов, появились утром. Именно в этой северной провинции несогласные с их властью политические фигуры и формирования организовали фронт сопротивления, который возглавил Ахмад Масуд, сын легендарного полевого командира Ахмада Шаха Масуда.

Спецназ Талибана Khwaja Tawfiq Sediqi/ТАСС

Официальный представитель радикалов Забихулла Муджахид проинформировал, что война в Афганистане окончена и для неё «больше нет никаких оправданий».

Панджшер — часть нашего народа, притом как мирные жители, так и его бойцы. Мы вместе будем строить общее будущее Афганистана, — пояснил официальный представитель «Талибана».

По версии талибов, многие отставные политики, которые нашли убежище в Панджшере, были вынуждены бежать за границу. Однако Муджахид уверил, что никаких оснований для страха за свою жизнь нет: радикальное движение объявило всеобщую амнистию для тех, кто поддерживал прежние власти в Кабуле или сотрудничал с ними в период работы натовской миссии.

Масуду пришлось выступить 6 сентября с отдельным заявлением. В своём аудиосообщении лидер сопротивления заверил, что боевые действия продолжаются.

Атака боевиков еще раз ясно дала понять, что против афганского народа воюют в том числе представители иностранных сил, — в то же время сообщил Масуд.

На этом фоне он призвал международных игроков единым фронтом осудить действия талибов и их внешних покровителей. Боевики в ответ запретили местным СМИ распространять заявление лидера ополченцев.

Лидер Фронта сопротивления Панджшера Ахмад Масуд ahmadmassoud01/twitter.com

Стадия отрицания

Наибольший интерес вызвало то, как на ситуацию отреагировали небезучастные международные игроки. Иран на уровне официального представителя министерства иностранных дел Саида Хатибзаде заявил, что его страна осуждает попытки движения «Талибан» подчинить себе север.

Новости, которые приходят из Панджшера, по-настоящему тревожные, — заявил он. —Нападение на Панджшер решительно осуждается.

Иранский дипломат отметил, что талибы «должны выполнить собственные обязательства».

Arman/XinHua/Global Look Press

Вызывает сожаление, что жителей Панджшера морили голодом и отключали им свет и воду. Иран делает всё возможное, чтобы положить конец страданиям афганского народа, — проинформировал Хатибзаде.

Критические высказывания прозвучали и с британской стороны. В частности, заместитель министра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи заявил, что потенциальный захват севера Афганистана не отразится на отношении международного сообщества к статусу талибов. Он обратил внимание на то, что определять вопрос признания будут «шаги талибов в сфере управления страной, а не их военные успехи».

С момента падения Кабула власть в стране фактически принадлежит «Талибану», с которым у нас была необходимость работать в краткосрочной перспективе, чтобы осуществить эвакуацию британских граждан и иных лиц, обладающим правом на переселение в Соединённое Королевство, но это не значит, что мы признали режим талибов, — заявил заместитель министра обороны.

Интересно, что ситуация вокруг Афганистана успела испортить отношения Лондона и Вашингтона. В ближайшие недели с официальным визитом в Америку должны отправиться премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и главы ключевых ведомств, чтобы обсудить возникшие разногласия.

Путь к зачистке

В разговоре с NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар указал на то, что подконтрольные Масуду районы Панджшера расположены в 150-200 км от границы с Таджикистаном, а талибы не контролируют воздушное пространство.

В том, что ополчение не получит поддержки из Ирана и Пакистана, талибы были уверены. Однако относительно стран Центральной Азии такой уверенности у них не было. Поэтому в самом начале своей кампании, ещё до падения Кабула они установили контроль над северными границами. Омар Нессар директор Центра изучения современного Афганистана директор Центра изучения современного Афганистана

Сохранение контроля северян над Панджшером вполне отвечает интересам таких международных игроков, как Индия и Таджикистан, заявил NEWS.ru профессор ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев.

Индия наиболее последовательно критиковала связь Пакистана с «Талибаном». Вообще, многие эксперты в Индии считают, что это не победа «Талибана», а победа Пакистана. Соответственно, любая сила, которая выступает против «Талибана», Индией поддерживается. Андрей Казанцев профессор ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО профессор ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО

Таджикистан же, по словам эксперта, не может не учитывать, что в рамках северного сопротивления действуют такие же таджики, и поэтому поддерживает их.

Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

В то же время есть внешние игроки, которые в меньшей степени показывают свой интерес к тому, чтобы на севере сохранилось влияние оппозиционных групп, рассуждает Казанцев. Так, Иран, как считают многие, договорился по ряду вопросов с талибами. Кроме того, ему было выгодно, чтобы американцы покинули Афганистан. Однако собеседник NEWS.ru обращает внимание на то, что когда появилась информация, согласно которой талибами были убиты некоторые лидеры панджшерского сопротивления, то иранская сторона выступила с критикой подобных действий.

Если «Талибан» подавит сопротивление на севере, то, как показывает опыт прошлого, радикальное крыло «Талибана» дальше начнёт зачистку хазарейцев. Это афганские шииты, которые тесно связаны с Ираном. И Тегеран боится, что эта ситуация может повториться, – пояснил аналитик.

Кроме того, сохранение Панджшера в руках сопротивления, возможно, устроило бы другие страны Центральной Азии, кроме Таджикистана, допускает Казанцев: эти государства также бы предпочли, чтобы ситуация на севере Афганистана не превратилась в угнетение национальных меньшинств, с которыми они связаны.