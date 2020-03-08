https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Ключевой индекс египетской фондовой биржи снизился почти на 8% на открытии торгов 9 марта.

Индекс EGX30, который учитывает акции 30 компаний с наибольшей капитализацией по состоянию на 12:20 (13:20 мск) упал на 7,83%, и достиг отметки в 10919. Индексы EGX70 и EGX100 потеряли 4,75% и 5,4% соответственно.

Местные СМИ считают, что ситуация связана с сообщением минздрава страны о первом погибшем от коронавируса и мировыми финансовыми рынками.

Ранее NEWS.ru писал, что главный индекс Ibovespa сан-паульской биржи B3 снизился на 10,02% после открытия торговой сессии. Согласно данным площадки, через полчаса после старта торгов индекс достиг отметки 88 178 пунктов, в связи с чем было принято решение о перерыве в работе ВЗ.