Основатель Pink Floyd отреагировал на попадание в список «Миротворца» Основатель Pink Floyd Уотерс назвал чушью внесение своей персоны в список «Миротворца»

Фото: RW/MediaPunch via www.imago-imag/Global Look Press

Роджер Уотерс

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал чушью его внесение в базу украинского сайта «Миротворец». По словам музыканта, которые приводит ТАСС, подобные действия нельзя воспринимать всерьез. Сама работа интернет-площадки, где публикуются личные данные людей, которых администраторы считают врагами страны, по его мнению, является «пустой тратой сил пропагандистов».

Я вообще не очень хорошо к этому отношусь. Это просто пустая трата сил пропагандистов. Это их работа. Им сказали сидеть и писать эту чушь обо мне, потому что это часть их работы, — сказал Уотерс.

В базе данных «Миротворца» указано, что Уотерс обвиняется в антиукраинской пропаганде, покушении на территориальную целостность страны и «участии в попытках легализации аннексии Крыма Россией». Музыкант осуждающе отзывался о Киеве на фоне украинского кризиса и критиковал власти США за вмешательство в дела другого государства.

Ранее Уотерс в интервью CNN назвал президента США Джо Байдена военным преступником, поскольку тот продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что Вашингтон должен призвать украинского лидера Владимира Зеленского к началу мирных переговоров с Россией. Кроме того, по его мнению, за случившийся кризис несет ответственность Североатлантический альянс, именно он начал говорить о приеме в НАТО Грузии и Украины в 2008 году, хотя обещал не расширяться.