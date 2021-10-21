Основатель группы «Ляпис Трубецкой» избил зрителя на концерте в Полтаве

В украинской Полтаве бывший солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок повздорил с одним из зрителей и нанёс ему удар головой в лицо, после чего тот упал. Потасовку остановила охрана, сообщает «Подъём».

Инцидент произошёл, когда неизвестный мужчина вышел на сцену из зала и заявил, что хочет сыграть на гитаре. Михалок накричал на зрителя и потребовал показать билет на его концерт.

Покажи билет! Как ты сюда попал, на шару?! — поинтересовался музыкант.

После этого Михалок ударил оппонента в нос лбом, отправив таким образом его «в полёт» со сцены. Охрана остановила дальнейшие разборки со зрителями, часть из которых возмутилась поведением певца.

В прошлом году бывший лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок заявил, что поддерживает оппозицию в Белоруссии. Он заявил, что считает президента Белоруссии Александра Лукашенко нелегитимным и настаивает на проведении свободных выборов и освобождении политзаключённых.