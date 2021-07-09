Оператор «Северного потока — 2» обвинил США в нарушении договорённостей

Вашингтон нарушил договорённости по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил руководитель компании-оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

По словам Варнига, для принятия проекта США требуют определённые уступки. В качестве примера он привёл позицию Германии, которая настаивала, что транзит газа через Украину должен быть защищён даже после завершения строительства. В результате Москва и Киев подписали в 2019 году соглашение, гарантирующее ежегодный транзит 40 млрд кубометров природного газа до конца 2024 года.

Русских за это не поблагодарили. Русские внесли авансовые платежи — и, хотя соглашение о транзите было заключено, США впоследствии принудили приостановить работы на трубопроводе своими санкциями. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика, а также подорвало доверие со стороны России, — заявил Варниг.

Он также рассказал о вероятности новых санкций в отношении газопровода со стороны США.

В настоящее время строительство газопровода «Северный поток — 2» близко к завершению. Против реализации проекта выступают Украина, США и ряд европейских стран.

Ранее Маттиас Варниг сообщил, что строительство «Северного потока — 2» завершится в конце августа.