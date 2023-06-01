ОПЕК запретила западным журналистам присутствовать на встрече в Вене FT: ОПЕК запретила журналистам Bloomberg и Reuters посещать встречу в Вене 4 июня

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ОПЕК запретила журналистам Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal (WSJ) посещение своей штаб-квартиры в Вене, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По ее данным, речь идет о намеченном на 4 июня мероприятии, на котором страны — члены объединения будут согласовывать политику по добыче нефти на вторую половину 2023 года.

Издание назвало инициатором ограничительной меры министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана. Причины решения неизвестны. Как пишет FT, подобный запрет для СМИ является необычным для ОПЕК, хотя новости со встречи могут повлиять на цены на нефть.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс ранее рассказал, что организация одобрит полноценное возвращение Ирана на нефтяной рынок после того, как будут сняты санкции против нефтяного сектора страны.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что растет напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Россией, поскольку Москва продолжает закачивать на рынок огромные объемы более дешевой нефти, что подрывает усилия Эр-Рияда по повышению цен на энергоносители. Эта проблема будет в том числе поднята на встрече стран ОПЕК+, которая пройдет в Вене 4 июня.