«Не пленные»: экс-генерал ФСБ о переходе украинских пограничников в Россию

Украинские пограничники, которые перешли сегодня на российскую сторону под Брянском и в Крыму могут впоследствии принять гражданство РФ или вернуться домой, поскольку «они не пленные». Об этом заявил NEWS.ru экс-генерал ФСБ Александр Михайлов, добавив, что человек может нормально служить только когда чувствует за спиной государство.

Ничего с ними не будет. Перешли и с ними будут решать, что дальше — может примут гражданство, может вернутся. Они же не пленные, они сами перешли, — рассказал он.

Михайлов добавил, что человек может нормально служить только когда чувствует за спиной государство. Судя по всему, пограничники уже не чувствовали этого, они несли службу формально и никому на Украине не были нужны.

Он также напомнил про судьбу моряков украинского флота, которые в 2014 году остались служить в Севастополе, уже на Черноморском флоте России. Те же, кто потом уехал на Украину, пожалели.

Представители ФСБ ранее заявили, что украинские пограничники массово покидали места своей дислокации на границе с Россией. Они не оказывали сопротивления после начала российской военной операции.