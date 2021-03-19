«Он не протянет 4 года»: британцы высмеяли падение Байдена на борту №1

https://static.news.ru/photo/cb3cc520-8919-11eb-9614-96000091f725_660.jpg Фото: White House via globallookpress.com/Global Look Press

Американский лидер джо Байден несколько раз упал, прежде чем взобрался на борт № 1. Видео падения выложили в Сеть журналисты президентского пула. Инцидент произошёл на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвящённый этому происшествию. На него горячо откликнулись читатели, отметив, что до конца срока Байден явно не дотянет.

Ещё нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента всё идёт под откос, — написал пользователь.

Комментаторы с грустью отмечали, что американцы ошиблись при выборе президента — его заместитель Камала Харрис «ждёт в сторонке». «Ох, дорогая Америка. Что ты наделала», писали также британцы.

Они также отметили, что рано или позно Байдет окончательно «спустится с лестницы», чтобы, наконец, уступить место Харрис, это лишь вопрос времени.

Камала на мгновение взволновалась, — сыронизировала британка.

Ещё один комментатор отметил, что наверняка к зиме у США появится новый президент, «как и планировали так называемые «демократы».

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором высказалась об инциденте, произошедшем с президентом США Джо Байденом, который чуть не упал, поднимаясь по трапу самолёта. «Падение Байдена на трапе президентского самолёта объяснили просто. „На улице очень ветрено“, — заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не „русские хакеры“ под предводительством Маргариты Симоньян», — написала Захарова.