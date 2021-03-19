«Он не протянет 4 года»: британцы высмеяли падение Байдена на борту №1

Американский лидер джо Байден несколько раз упал, прежде чем взобрался на борт № 1. Видео падения выложили в Сеть журналисты президентского пула. Инцидент произошёл на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.
Британское издание The Daily Mail
Ещё нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента всё идёт под откос, — написал пользователь.
Комментаторы с грустью отмечали, что американцы ошиблись при выборе президента — его заместитель Камала Харрис «ждёт в сторонке». «Ох, дорогая Америка. Что ты наделала», писали также британцы.
Они также отметили, что рано или позно Байдет окончательно «спустится с лестницы», чтобы, наконец, уступить место Харрис, это лишь вопрос времени.
Камала на мгновение взволновалась, — сыронизировала британка.
Ещё один комментатор отметил, что наверняка к зиме у США появится новый президент, «как и планировали так называемые «демократы».
Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором высказалась об инциденте, произошедшем с президентом США Джо Байденом, который чуть не упал, поднимаясь по трапу самолёта. «Падение Байдена на трапе президентского самолёта объяснили просто. „На улице очень ветрено“, — заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не „русские хакеры“ под предводительством Маргариты Симоньян», — написала Захарова.