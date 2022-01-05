Охрана космодрома Байконур усилена на фоне протестов в Казахстане

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Охрана ключевых объектов космодрома Байконур усилена в связи с протестами в Казахстане. Об этом в своём Telegram-канале написал руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, созданный при администрации Байконура оперативный штаб полностью контролирует обстановку в городе.

Вооружённая охрана ключевых объектов космодрома усилена, — написал он.

Ранее в Роскосмосе заявляли, что ситуация в городе оценивается как спокойная, работа силовиков ведётся в обычном режиме.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ с 1 января. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Силовики применили газ и светошумовые гранаты. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране.

В результате режим чрезвычайного положения на фоне непрекращающихся беспорядков введён на территории всего Казахстана.