«Ограниченные ядерные войны»: Сатановский о появлении атомной бомбы у Ирана

Президент Института Ближнего Востока, востоковед Евгений Сатановский считает, что мир находится в преддверии обрушения режима нераспространения ядерного оружия и возможны ограниченные ядерные конфликты. Так, эксперт прокомментировал NEWS.ru заявление министра обороны Израиля Бени Ганца о возможности Ирана через два-три месяца обладать материалами для создания ядерной бомбы.

Мы находимся в преддверии окончательного обрушения режима нераспространения [ядерного оружия]. Не понимать это могут только те, кто понимать этого не хочет — дипломаты, которые десятилетиями строят карьеры на этом режиме, — сказал Сатановский.

По его словам, им будет обидно, что они работали зря, их усилия «гроша ломаного не стоили».

Востоковед считает, что гонка ядерных вооружений начнётся в ближайшем будущем, а ядерное оружие будет не только у Ирана, но и у Турции, а также у ряда других стран.

Да, безусловно, будет у Ирана ядерное оружие и не только и Ирана. Оно же у Северной Кореи есть. Гонка ядерных вооружений — это наше ближайшее будущее. Оружие и у Турции будет, и много у кого ещё. Скорее всего, в будущем мы увидим ограниченные ядерные войны, не третью мировую войну, которую, скорее всего, мы не увидим, а войны с применением ядерного оружия. У тех стран, которые будут его применять, оно будет не слишком мощным, но много и не надо, — считает востоковед.

Сатановский отметил, что сейчас Иран занимается совершенствованием носителей, работает над минимизацией будущей ядерной боеголовки, а также занят плутониевой программой. Эксперт затруднился сказать, сколько времени потребуется Тегерану для создания ядерного оружия, но подчеркнул, что иранцы очень далеко продвинулись в этом вопросе.

Вот в своё время Сталину американцы предрекали 20 лет работы перед тем, как у него будет ядерная бомба и собирались исходить из этого. А с какой скоростью она у нас появилась после американцев? Через пару лет. Так что тут всё зависит, как иранцы работать будут, они очень далеко продвинулись, — подытожил президент Института Ближнего Востока.

Ранее премьер-Израиля Бени Ганц заявил о возможном возникновении гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке, если Иран сможет переступить ядерный порог.

В 2015 году Иран Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласно которому с Ирана снималась часть санкций в обмен на ограничение ядерной программы, гарантирующее неполучение Тегераном ядерного оружия. В 2018 году президент США Дональд Трамп принял решение выйти из СВПД и восстановить жёсткие санкции против Ирана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств.