Израиль заявил о скором появлении у Ирана ядерной бомбы

Через два или три месяца у Ирана могут появиться материалы и возможности, необходимые для производства ядерной бомбы. Об этом в интервью журналу Foreign Policy заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

По оценке Ганца, Ирану оставалось два-три месяца до того, как у него появятся материалы и возможности для производства одной ядерной бомбы, — сообщает издание.

В Foreign Policy отметили, что Ганц предупредил о возможном проникновении в регион гонки ядерных вооружений — в том случае, если Иран сможет переступить ядерный порог.

Также израильский министр заявил о том, что недавний вывод войск США из Афганистана в долгосрочной перспективе может позволить Ирану и его сторонникам действовать более уверенно. Ганц убеждён, что нельзя дать Тегерану возможность прийти к выводу, что если он будет оставаться «сильным и решительным», то Запад сдастся.

В 2015 году Иран Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласно которому с Ирана снималась часть санкций в обмен на ограничение ядерной программы, гарантирующее неполучение Тегераном ядерного оружия. В 2018 году президент США Дональд Трамп принял решение выйти из СВПД и восстановить жёсткие санкции против Ирана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств.

Ранее сообщалось, что Иран в ближайшее время возобновит в Вене переговоры по ядерной сделке. По мнению представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, Тегеран не возьмёт на себя никаких обязательств, выходящих за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).