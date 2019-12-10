https://static.news.ru/photo/8b617730-ff7b-11e9-83b6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила о фальсификации офисом президента Украины Владимира Зеленского перевода коммюнике саммита «нормандской четвёрки».

В оригинальном тексте, русском и украинском переводах заметили отличие. В партии отметили, что таким образом офис украинского лидера обманывает общество.

Стороны выражают заинтересованность в согласовании в «нормандском формате» (Н4) и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления — особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей... — так выглядит перевод на русский язык.

В украинском же переводе присутствует пункт о «законе об особом статусе», которого нет в тексте оригинала, сообщает « Царьград ».

Как ранее писал NEWS.ru, канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения саммита «нормандской четвёрки» в Париже назвала президента России Владимира Путина победителем.