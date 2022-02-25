Очевидцы сообщили о громких взрывах в Харькове

Telegram-канал SHOT заявил о громких взрывах в Харькове. Жителей просят спрятаться в бомбоубежища. Кроме того, по данным СМИ, в Киеве, Харькове и Чернигове объявлена воздушная тревога.
На видео, опубликованном в Telegram-канале,
В свою очередь Telegram-канал BAZA публикует фото снаряда, упавшего прямо на проезжую часть в Харькове. Сообщается, что снимок был сделан в районе Конного рынка.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко в своём Twitter
Воздушная тревога уже была объявлена утром 25 февраля в Киеве и во Львове. Местные власти порекомендовали жителям перейти в укрытия.
В столице Украины ввели комендантский час. Он действует с 22:00 до 07:00 (с 23:00 до 08:00 мск). Как пояснил Кличко, данный шаг является вынужденным и необходимым в условиях военного положения. Градоначальник также порекомендовал жителям украинской столицы как можно меньше выходить на улицу.