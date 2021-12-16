Образ участницы от Японии на «Мисс Вселенная» привёл к скандалу

В соцсетях разгорелся скандал из-за образа участницы от Японии Юри Ватанабэ на конкурсе «Мисс Вселенная». Пользователи осудили её наряд, назвав его «кимоно успоших». Кроме того, на платье также была замечена хризантема — символ императорской семьи.

Дело в том, что кимоно запахивают на левую сторону только мёртвым людям перед похоронами. Ватанабэ же вышла в таком костюме на одно из дефиле. Наряд был разработан израильским модельером Авиадом Ариком Херманом. По его словам, наряд был приурочен к юбилею установления дипломатических отношений между Японией и Израилем.

Этот костюм призван чествовать невероятную фешен-культуру японского района Харадзюку, а также отдать дань победительнице конкурса «Евровидение» Netta, которая почитала японскую культуру, выходя в кимоно на мировые сцены, — рассказал Херман.

Тем не менее юзеры пришли к выводу, что дизайнер хоть и любит японскую культуру, однако совершенно не разбирается в ней. Они также осудили нарисованное иероглифами тату Nihon (Япония) на груди модели, так как раньше перманентные рисунки на теле носили только представители мафиозных группировок, в том числе и якудза.

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2021» стала участница из Индии Харнааз Сандху (Harnaz Kaur Sandhu). 70-й конкурс прошёл в Израиле 12 декабря 2021 года. Корону девушке передала победительница прошлого года Андреа Меза из Мексики.