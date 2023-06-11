Обезьянья оспа добралась до Китая В китайском Гуанчжоу выявили два случая заражения оспой обезьян

Два случая заражения оспой обезьян выявили в городе Гуанчжоу южной провинции Китая Гуандун, сообщает РИА Новости со ссылкой на провинциальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Обоих инфицированных изолировали.

Зараженными оказались мужчины в возрасте 43 и 29 лет. Сейчас они проходят необходимое лечение в специализированной больнице.

Первое заражение оспой обезьян было выявлено в мае прошлого года у британца, вернувшегося из Нигерии. После этого были зафиксированы случаи инфицирования в США, Швеции, Испании, Израиле, Бельгии, ОАЭ, Финляндии, Португалии, Польше и ряде других стран.