Обама опозорился в Глазго, дважды оскорбив британцев

Бывший президент США Барак Обама попал в неловкую ситуацию во время своего выступления на климатической конференции COP26 в Глазго. Он назвал английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира бардом. Об этом сообщило издание «Русская Весна».
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Ранее Барак Обама раскритиковал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за то, что они не приехали климатическую конференцию COP 26 в шотландском Глазго. По мнению политика, Россия и Китай не прилагают достаточных усилий для решения климатических проблем.
Сенатор Алексей Пушков назвал подобные заявления «беспардонной демагогией». Он пояснил, что в первой четвёрке стран, лидирующих по объёму вредных выбросов в атмосферу, на первом месте сами США. Он добавил, что Обама также несёт ответственность за такое положение дел.