Обама опозорился в Глазго, дважды оскорбив британцев

Бывший президент США Барак Обама попал в неловкую ситуацию во время своего выступления на климатической конференции COP26 в Глазго. Он назвал английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира бардом. Об этом сообщило издание «Русская Весна».

Он также использовал в отношении шотландского города Глазго название «Изумрудного острова», которое относится традиционно к Ирландии. Известно, что в отношениях Великобритании и Ирландии возникло напряжение после того, как британцы приняли решение покинуть Европейский союз. Камнем преткновения стал вопрос контроля пропуска на границе между странами после выхода Великобритании из единой таможенной территории.

Ранее Барак Обама раскритиковал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за то, что они не приехали климатическую конференцию COP 26 в шотландском Глазго. По мнению политика, Россия и Китай не прилагают достаточных усилий для решения климатических проблем.

Сенатор Алексей Пушков назвал подобные заявления «беспардонной демагогией». Он пояснил, что в первой четвёрке стран, лидирующих по объёму вредных выбросов в атмосферу, на первом месте сами США. Он добавил, что Обама также несёт ответственность за такое положение дел.