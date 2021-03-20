О торговой войне Германии с США заговорили на Западе из-за газа РФ

https://static.news.ru/photo/2cdb97e8-bcb0-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вашингтон, скорее всего, не решится на торговую войну напрямую с Германией. Однако на президента США оказывается колоссальное давление со стороны американского конгресса, поэтому ситуация сложная.

Такое мнение высказал немецкий политолог в беседе с «Россией 1».

Я думаю, что «Северный поток — 2», если его запретят американцы, то тогда санкции надо будет вводить против немецкого государства, государственных структур. Это уже торговая война не против компании, а против самой Германии, — отметил он.

Политолог считает, что до этого не дойдёт, но ничего исключать нельзя — Байден находится под жёстким давлением оппонентов-республиканцев. Ранее они даже отказались утверждать кандидатуру главы ЦРУ, пока президент не расскажет о планах по санкциям против европейских и российских компаний, занимающихся строительством «Северного потока — 2».

Александр Рар также считает, что европейцы прекрасно осознают невыгодность участия в агрессивной международной политике американского лидера. Тем временем действия Байдена сейчас направлены не только против Москвы, но и против Пекина, экономические отношения с которым чрезвычайно важны для Евросоюза.

Ранее NEWS.ru писал, что США в очередной раз потребовали прекратить работу над «Северным потоком — 2». «Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе „Северный поток — 2“, рискует санкциями США и должна немедленно прекратить работу над трубопроводом», — заявлял глава ведомства Энтони Блинкен.