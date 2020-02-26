Визит нового председателя ОБСЕ в Москву, несмотря на острые темы, прошёл в дружественной атмосфере. Украинская тема — главный леймотив переговоров Эди Рамы с главой российского МИД Сергеем Лавровым — вопреки сложившейся практике не стала яблоком раздора. С подробностями — спецкорр NEWS.ru.

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и премьер-министра и главы МИД Албании Эди Рамы проходили под флагом ОБСЕ: страна в 2020 году председательствует в организации. Вместе с этой привилегией стране достались и все проблемы объединения. Так, перед особняком МИД России на Патриарших прудах к приезду Рамы был организован мини-пикет. Журналисты из Sputnik стояли рядом с воротами, ведущими в историческое здание, в фирменных жилетках и с плакатами в руках. На одном из них было написано: «Эстония — концлагерь для журналистов». Речь шла о недавнем инциденте, когда сотрудники Sputnik в этой стране получили угрозы от полиции. Стражи порядка предупреждали о готовности возбудить уголовные дела в отношении журналистов, если те не уволятся из издания. Причиной тому послужили введённые в 2014 году санкции ЕС в отношении гендиректора МИА «Россия Сегодня» (в которое входит Sputnik) Дмитрия Киселёва. Однако эти санкции не распространяются на сам медиахолдинг.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация со Sputnik в Эстонии активно затрагивалась на разных уровнях: от МИД России до Совета федерации. Проблему не оставил без внимания и президент Владимир Путин. За последние пару месяцев российские власти неоднократно обращалась как к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, так и к генсеку организации Томасу Гремингеру. Несмотря на выраженную ими обеспокоенность делом, ситуация фактически не меняется. С одной стороны, в ОБСЕ признают создание властями Эстонии препятствий для работы журналистов, с другой — открыто выступать за Sputnik, имеющий репутацию одного из главных рупоров российской пропаганды за рубежом, в организации явно не готовы.

Тему Sputnik и Рама, и Лавров избегали: ни один из них не затронул её ни в начале переговоров, ни на пресс-конференции. Тем не менее, обращение от журналистов издания к албанскому премьеру всё же последовало. Ответил Рама довольно жёстко, попутно заметив, что данная проблема не в его сфере ответственности.

Я помню, что Sputnik писал много фейков об Албании. Но ничего с ним не случилось. И, если вы продолжите так делать, то с вами ничего не случится. Говоря о контроле, в Албании уважают Sputnik несмотря на то, что он распространяет фейки, — сказал он.

В целом же на пресс-конференции чувствовалась дружественная атмосфера: Рама в шутку называл Лаврова «энциклопедией русской дипломатии» и вспоминал сталинские времена. Собеседники неоднократно обменивались забавными репликами. Так, когда премьер сказал, что осмелится поправить министра, Лавров с улыбкой отметил, что поправлять придётся переводчика. Самую сложную тему прошедших переговоров — ситуацию на Украине — они обсуждали уже более серьёзным тоном.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова главы украинского МИД Вадима Пристайко о подготовке Киевом новой редакции Минских соглашений, Лавров напомнил, что подобные идеи выдвигаются не впервые.

Если господин Пристайко собирается склонять стороны к принятию новых каких-то решений, то мы будем руководствоваться резолюцией Совета безопасности ООН, которая единогласно закрепила Минские договорённости, — сказал министр.

Комментируя возможность проведения встречи глав МИД «нормандской четвёрки» в следующем месяце, Лавров сказал, что впервые об этом слышит. По словам министра, позиция России вполне чёткая и уже была донесена до партнёров по «нормандскому формату».

Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только тогда, когда, во-первых, будет выполнено всё то, о чём договорились в Париже, включая и нормализацию «на земле», и разминирование, и политические вопросы, связанные с «формулой Штайнмайера» и закреплением всех аспектов особого статуса на постоянной основе в законодательстве Украины, — подчеркнул он.

Второе требование Москвы — подготовка и подписание проекта итогового документа, чтобы в ходе саммита не было попыток разрушить достигнутые договоренности, также отметил глава МИД РФ. Рама был солидарен с Лавровым, заявив, что «необходимо выполнять то, что имеем». По его словам, он ценит роль России и рассчитывает на то, что Москва будет использовать своё влияние для выполнения «Минска-2».