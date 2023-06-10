В США признали безнадежное положение ВСУ The New York Times: ВСУ понесли потери в технике и личном составе при контрнаступлении

Фото: Министерство обороны Украины

ВСУ понесли потери в технике и личном составе при контрнаступлении, написали обозреватели The New York Times Эндрю Крамер и Эрик Шмитт со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских чиновников. При этом они отметили, что количественная оценка потерь еще не дана.

Украинские войска, как и ожидалось, понесли потери в личном составе и технике в начале боевых действий [контрнаступления], — сказали чиновники.

По их мнению, российские силы смогли достичь успехов в боях с ВСУ, так как вовремя построили оборонительные сооружения с окопами, минными полями и иными препятствиями. Кроме того, добавили они, ВСУ оставляют на поле боя западную технику, в том числе и немецкие танки Leopard.

Обозреватели пишут, что украинское контрнаступление может стать одной из крупнейших военных операций в Европе со времен Второй мировой войны, в которой будут задействованы десятки тысяч солдат и сотни единиц танков, бронетехники и гаубиц.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что страны Евросоюза поставили на Украину лишь 60 тысяч тяжелых артиллерийских боеприпасов, в то время как солдаты ВСУ нуждаются минимум в 120 тысячах подобных снарядов в месяц. Столь малые объемы поставок связаны с дефицитом боеприпасов в Европе. Военные склады «давно опустели до аварийных запасов».