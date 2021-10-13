Нуланд назвала «продуктивными» переговоры в администрации президента России

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила администрацию президента России, где были запланированы переговоры с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком и помощником российского лидера Юрием Ушаковым, сообщает РИА Новости. Покидая администрацию, она назвала переговоры «продуктивными».

После переговоров Нуланд отправилась в парк «Зарядье».

Ранее Нуланд назвала переговоры в Министерстве иностранных дел России конструктивными.

Сама Нулaнд по прибытии в Россию заявила, что основной темой предстоящих переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения Москвы и Вашингтона. Визит высокопоставленного американского дипломата в Москву, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений мeжду двумя странами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что инициатива визита Нуланд в Москву исходила от американской стороны. С 2019 года дипломат находилась в чёрном списке и не могла въезжать на территорию России.