Новый премьер Гаити вступил в должность

Ариэль Анри вступил в должность премьер-министра Гаити. Он был назначен на этот пост за два дня до убийства президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщает РИА Новости.

Анри пообещал расследовать убийство Моиза и призвал сограждан к диалогу. Он отметил, что все виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности. По мнению Анри, сейчас Гаити переживает тяжёлую ситуацию.

Между секторами общества существует крайняя поляризация, но нам необходимо прочное решение для этого многостороннего кризиса, — сказал 71-летний политик.

Убийство Моиза произошло в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Предполагаемыми исполнителями убийства Моиза являются отставные колумбийские военные.

По предварительной информации, полицейские задержали 17 подозреваемых, среди которых есть два американца гаитянского происхождения. Они сообщили, что целью наёмников был арест Моиза по ордеру судьи. Задача убить президента не стояла.

Ранее сообщалось, что вдова убитого гаитянского президента Мартин Моиз вернулась на родину после лечения в американском Майами.