Новый посол Южной Кореи в Японии отрёкся от своих слов о российских Курилах

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Кан Чан Ир, назначенный на должность посла Республики Корея в Японии, отказался от сказанных в 2011 году слов о принадлежности Курильских островов России.

Девять лет назад дипломат, бывший тогда депутатом от оппозиционной партии, приехал на остров Кунашир и заявил, что Курилы — это часть Российской Федерации. В интервью газете Yomiuri Кан Чан Ир заявил , что его тогда неправильно поняли.

Я имел в виду, что Россия захватила и оккупировала острова, но меня неправильно интерпретировали, — оправдался дипломат.

Кан Чан Иру также пришлось объясняться за предложение называть императора Японии королём. Дипломат признал, что сейчас, занимая должность посла, он обязан называть монарха императором.

Оправдания посла не впечатлили японцев, которые оставили множество негативных комментариев в соцсетях. Граждане считают, что дипломату нельзя доверять и предсказывают разрыв отношений с Сеулом из-за спорного назначения.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Как передавал NEWS.ru, в начале ноября японский политолог Кэнро Нагоси заявил, что шансы Токио на возврат Курильских островов может повысить отставка министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По мнению специалиста, глава российского МИД занимает слишком жёсткую позицию по этому вопросу.