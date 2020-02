Публикация об этом появилась в Twitter-аккаунте Всемирной организации здравоохранения. В то же время глава ВОЗ Тедром Аданом Гебрейесус анонсировал начало работы в швейцарской Женеве исследовательского форума, посвященного борьбе с распространением COVID-2019.

BREAKING



"We now have a name for the #2019nCoV disease:



COVID-19.



I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine COVID-19"



- @DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk