https://static.news.ru/photo/dc04d1b2-4ce4-11ea-8019-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Выявленный в декабре 2019 года в Китае новый коронавирус, до настоящего момента известный как 2019-nCoV, получил официальное название — COVID-2019.

Публикация об этом появилась в Twitter-аккаунте Всемирной организации здравоохранения. В то же время глава ВОЗ Тедром Аданом Гебрейесус анонсировал начало работы в швейцарской Женеве исследовательского форума, посвященного борьбе с распространением COVID-2019.

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"We now have a name for the #2019nCoV disease:



COVID-19.



Iâll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine COVID-19"



- @DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020

Ранее мировая общественность призвала ВОЗ как можно скорее придумать официальное название для нового коронавируса, так как зачастую в публикациях СМИ его определяли просто как «китайский», что можно расценить как проявление дискриминации.

По состоянию на утро 11 февраля коронавирусной инфекцией в Китае и других странах мира заразились более 43 тысяч человек, порядка четырёх тысяч — почти каждый десятый — выздоровели. Более тысячи больных скончались. Как сообщал NEWS.ru, эпидемиолог из Гонконга Гэбриэл Лян допустил заражение COVID-2019 более двух третей населения Земли.