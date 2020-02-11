Выявленный в декабре 2019 года в Китае новый коронавирус, до настоящего момента известный как 2019-nCoV, получил официальное название — COVID-2019.
Публикация об этом появилась в Twitter-аккаунте Всемирной организации здравоохранения. В то же время глава ВОЗ Тедром Аданом Гебрейесус анонсировал начало работы в швейцарской Женеве исследовательского форума, посвященного борьбе с распространением COVID-2019.
Ранее мировая общественность призвала ВОЗ как можно скорее придумать официальное название для нового коронавируса, так как зачастую в публикациях СМИ его определяли просто как «китайский», что можно расценить как проявление дискриминации.
По состоянию на утро 11 февраля коронавирусной инфекцией в Китае и других странах мира заразились более 43 тысяч человек, порядка четырёх тысяч — почти каждый десятый — выздоровели. Более тысячи больных скончались. Как сообщал NEWS.ru, эпидемиолог из Гонконга Гэбриэл Лян допустил заражение COVID-2019 более двух третей населения Земли.