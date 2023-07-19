ВС РФ успешно движутся в сторону Харькова: новости СВО на вечер 19 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 19 июля российские военные нанесли удар по авиабазе Канатово в Кировоградской области. Все цели атаки были поражены. Также в ведомстве подтвердили, что российские войска атаковали объекты военной промышленности в Одессе.

О том, что в городе Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы, ранее сообщали украинские СМИ. О жертвах и разрушениях объявлено не было. На территории региона была объявлена воздушная тревога.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что ночные удары Вооруженных сил России по порту Одессы были «действительно масштабными» и «адскими». Мэр Одессы Геннадий Труханов также сказал, что атака на Одессу в ночь на 19 июля стала самой мощной с начала конфликта на Украине.

Как заявил Герой России, генерал-майор авиации, Сергей Липовой, ракетные удары по Одессе нужны, чтобы не допустить повторных атак на Крым надводными дронами. По его словам, одесский порт является одной из важнейших военных целей в ходе СВО. Он подчеркнул, что методичное разрушение инфраструктуры порта является вынужденной мерой для предотвращения поставок боеприпасов и техники, чтобы они не использовались для атак на Россию.

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман не исключил, что при взятии российскими войсками под контроль Одессы может возникнуть ситуация, аналогичная мариупольской. По его мнению, город должен был вернуться в состав России еще в 1991 году во время референдума о независимости Украины.

Минобороны РФ также сообщило, что Вооруженные силы России за сутки продвинулись более чем на 1 км на Купянском направлении и овладели железнодорожной станцией Молчаново. Потери противника на данном участке составили до 70 военнослужащих.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Как рассказал полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины в спешном порядке перебрасывают дополнительные силы и средства под Купянск. По его словам, в состав прибывших подразделений вошли как хорошо обученные военные, так и свежемобилизованные солдаты без боевого опыта.

Также Марочко сообщил, что Вооруженные силы России усилили давление на украинские позиции, расположенные на Краснолиманском направлении. По его словам, групповые удары наносятся по трем населенным пунктам. Российская армия применяет авиацию, тяжелые огнеметные системы, а также ведет огонь из артиллерийских орудий.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», танкисты ВС РФ помешали украинским войскам развернуть наступление на Краснолиманском направлении в северной части ДНР. На этом участке линии боевого соприкосновения была уничтожена мобильная группа, которую ВСУ готовили к атаке.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские силы уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВСУ в селе Львово Херсонской области. По его словам, именно там заправлялись топливом все украинские войска на правом берегу Днепра. Он уточнил, что теперь противнику будет негде получать горючее.

«Военкоры Русской Весны» опубликовали видео уничтожения бойцами 98-й дивизии ВДВ РФ вражеской техники на Артемовском направлении с помощью беспилотника «Ланцет». На кадрах видно, как операторы дрона-камикадзе наводят снаряд на технику, стоящую в лесу, и направляют туда БПЛА.

Позднее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео сражения за позицию в окрестностях Дубово-Василевки под Артемовском (Бахмутом). На кадрах видно, как украинские танки и боевые машины пехоты расстреливали в упор траншею ВС РФ, однако российским военным удалось подбить технику ВСУ.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Утром 19 июля сообщалось, что на военном полигоне в Крыму произошел пожар, который позднее привел ко взрывам на складе боеприпасов. Глава полуострова Сергей Аксенов заверил, что причины пожара на полигоне в Кировском районе установят следственные органы, а его последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Он призвал крымчан соблюдать спокойствие.

В связи с ЧП власти Крыма приняли решение об эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов — Кринички, Айвазовского, Абрикосовки и Приветного, расположенных неподалеку от горящего Старокрымского военного полигона. По словам Аксенова, будут эвакуированы примерно 2,2 тысячи человек.

Также из-за пожара перекрыта трасса «Таврида». Автомобили перенаправляются в объезд перекрытого участка. Проехать они могут по районам Первомайского и Старого Крыма. Движение по региональным маршрутам осуществляется по дороге Белогорск — Феодосия. Железнодорожный транспорт и паромная переправа в Крыму работают в обычном режиме.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не удивлены отсутствием официальной реакции Запада на теракт, совершенный на Крымскому мосту. По его словам, партнеры Киева готовы закрывать глаза на любые его действия против РФ.

Тем временем авторы немецкого Der Spiegel пишут, что ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту с целью отвлечь внимание от неудач в ходе контрнаступления, говорится в статье, опубликованной немецким изданием Der Spiegel. По их мнению, украинские войска решили сменить тактику, поскольку не могут захватить позиции российской армии лобовыми ударами.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на территорию сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Курской области. По данным канала, атаке подвергся машинный двор ООО «Победа» в деревне Елизаветовке. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как сообщил Telegram-канал Mash, ВСУ также нанесли удар по городу Судже Курской области. По предварительным данным, целью атаки были железнодорожная станция и автовокзал в приграничном населенном пункте. Очевидица произошедшего по имени Ирина рассказала, что в результате обстрела загорелся дом, огонь перекинулся на соседние строения. Также она подчеркнула, что в городе были отчетливо слышны звуки выстрелов, а позднее и взрыва в районе железнодорожного вокзала.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле приграничных сел со стороны ВСУ. По словам главы региона, по одному только населенному пункту Журавлевка ВСУ за сутки выпустили не менее 15 снарядов, около восьми прилетов было зафиксировано в селе Шамино.

Несмотря на это в мэрии Белгорода заявили, что с начала нового учебного года школы в городе вернутся к очному формату обучения. За парты сядут примерно 40 тысяч учащихся.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку подразделений на Запорожском направлении. По его словам, причиной маневров стали потери и невозможность продолжать активные действия. Позднее Рогов уточнил, что украинские военные сменили наступательную тактику на Запорожском направлении в зоне СВО, теперь они стараются небольшими группами вгрызаться в первую линию обороны ВС РФ. Он отметил, что российские войска оперативно купируют и отбивают все попытки наступления ВСУ.

По данным The Wall Street Journal, Вооруженные силы Украины планируют двигаться на юг после неудачи на восточном направлении. Авторы уточняют, что ситуация на фронте для украинцев осложнилась после прорыва Каховской ГЭС.

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что на Донецком направлении в зоне проведения военной операции ВС РФ наблюдается снарядный голод. По его словам, на этом участке линии боевого соприкосновения также есть проблемы с укомплектованностью подразделений.

Военкор Александр Коц сообщил, что командир 2-й бригады Луганской Народной Республики, Герой ЛНР с позывным Ташкент погиб в зоне СВО. Он принимал участие в боях за Северодонецк, Рубежное, а также ряд других населенных пунктов.

По мнению Героя России, генерал-майора авиации Сергея Липового, лучшим способом борьбы с кассетными боеприпасами, обещанными США Украине, является уничтожение мест их хранения. Эксперт добавил, что Киев получит жесткий ответ ВС РФ, если ВСУ применят подобный тип вооружений.

Как считает бывший американский разведчик Скотт Риттер, США не станут перебрасывать военных на Украину. Комментируя приказ президента страны Джо Байдена о мобилизации трех тысяч солдат для усиления НАТО в Европе, эксперт подчеркнул, что такой контингент в случае участия в конфликте на Украине будет разбит за полтора дня.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, информация американских СМИ о тайных переговорах по Украине министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с бывшими чиновниками из США является намеренным вбросом. Он считает, что подобная информация будет распространяться и дальше с целью раскачать Россию изнутри.

Как утверждает экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, для того чтобы в кратчайшие сроки решить конфликт между Россией и Украиной, необходимо предложить одной стороне «кучу денег», а другой заявить, что та их не получит. Он отметил, что хорошо ладит с президентом РФ Владимиром Путиным, и это преимущество помогло бы добиться урегулирования конфликта. По словам бывшего американского лидера, на это ему понадобились бы сутки.

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