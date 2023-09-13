Ким Чен Ын благословил Россию на победу: новости СВО на вечер 13 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын(в центре)

13 сентября Министерство обороны России сообщило, что в результате ракетного удара ВСУ по Севастополю получили повреждения два корабля Черноморского флота. Всего ВСУ выпустили по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе десять крылатых ракет. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков». Позднее в ведомстве сообщили, что корабли будут восстановлены и продолжат нести боевую службу.

Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что в результате ударов ВСУ по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе погибли два человека. По информации канала, оба умерших были работниками предприятия. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали. Исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов также рассказал, что в результате нападения восемь жилых домов в городе получили различные повреждения, из них семь — многоквартирные.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук взял на себя ответственность за ракетный удар по Севастополю. Он заявил, что обстрел города был совершен с помощью авиации. Олещук поблагодарил украинских летчиков за «боевую работу».

Фото: МО Украины Николай Олещук

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал произошедшее в Севастополе терактом. По его мнению, все виновные в произошедшем должны понести наказание.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что ВСУ атаковали Севастополь англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Он подчеркнул, что Storm Shadow легко сбиваются, но в случае с массовыми запусками все сложнее. При этом Липовой считает, что местом запуска ракет могла быть Одесса. По его словам, портовый мегаполис — ближайшая точка, откуда ВСУ способны применять данный вид боеприпасов. Он отметил, что ВСУ использовали банальную тактику для прорыва российской противовоздушной обороны и запустили большое количество снарядов с целью перегрузить ПВО.

Правительство Тверской области сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над регионом.

Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщает, что украинские военные обстреляли детский сад и дом престарелых в поселке Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. По информации канала, в результате удара никто не пострадал. Информацию о повреждениях в двух соцобъектах в поселке подтвердил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Российские военные в беседе с РИА Новости рассказали, что артиллериcты мотострелкового подразделения группировки российских войск «Днепр» ликвидировали наблюдательный пункт командования ВСУ на правом берегу Днепра. Он был обнаружен беспилотниками ВС РФ, затем по нему нанесли огневое поражение.

Как утверждает советник врио главы ДНР Ян Гагин, Служба безопасности Украины бежала из Купянска Харьковской области, прихватив с собой архивы госслужб. По его словам, причиной бегства стало активное наступление Вооруженных сил России на Купянском направлении в зоне СВО. Он подчеркнул, что российские военные взяли хороший темп.

Фото: t.me/SBUkr

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские военные готовятся к строительным работам вблизи населенного пункта Сеньково на Купянском направлении в зоне СВО. Он уточнил, что к месту свозятся мостоукладчики, установки для дистанционного разминирования территории, а также танковые минные тралы.

Telegram-канал Readovka сообщает, что российские войска отразили атаку ВСУ в районе Клещеевки. Канал также опубликовал видео боев, на которых видно, как российские снаряды попадают в украинскую бронетехнику. В свою очередь военкор Чингис Дамбиев опубликовал видео уничтожения бронированной машины Mastiff ВСУ в районе населенного пункта Новомайорское. На кадрах видно, как снаряд настигает машину во время движения по лесополосе.

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении частей беспилотного летательного аппарата на территории страны, недалеко от границы с Украиной. На место была отправлена группа специалистов для проверки.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал военную операцию на Украине священной борьбой России для защиты государственного суверенитета. В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным он добавил, что его страна всегда будет с РФ в борьбе против империализма. Также глава Северной Кореи выразил уверенность в победе России в ходе СВО и отметил, что нынешний визит послужит стимулом к формированию нерушимого стратегического сотрудничества РФ и КНДР.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин и Ким Чен Ын не говорили о планах размещения северокорейских солдат на границе РФ и Украины. Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми уверен, что Россия сможет достичь целей СВО на Украине без помощи со стороны китайских и северокорейских войск. Эксперт отметил, что даже Белоруссия помогает только обезопасить свои границы, через которые можно легко попасть в Россию.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, у России нет других вариантов, кроме как победить на Украине. По его словам, ВС РФ в зоне СВО сейчас держат активную оборону. Основная задача на данный момент — выбить технику противника, подчеркнул Шойгу.

Фото: t.me/mod_russia Сергей Шойгу

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что ВС России перейдут в наступление в зоне СВО, когда ВСУ потеряют способность маневрировать резервами и перебрасывать их, например, из Западной Украины под Одессу или в район Купянска. Он не исключил, что ВСУ хватит личного состава на «бессмысленные атаки» на месяц. По словам Дандыкина, ВСУ не могут переломить ситуацию в зоне СВО, так как бойцы ВС России действуют грамотно и профессионально.

Как утверждает бывший депутат Верховной рады Илья Кива, президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию в стране. По его словам, это позволит украинскому лидеру вернуть интерес мирового сообщества к конфликту.

Украинский лидер заявил, что страны Запада помогли России подготовиться к контрнаступлению ВСУ из-за того, что вооружение шло на Украину очень долго. По словам Зеленского, российские силы успели закрепиться на украинских землях, а также заминировать поля.

Немецкий политолог Александр Рар уверен, что мирные переговоры по украинскому конфликту начнутся в конце 2023 года, если ситуация в зоне военной операции для ВСУ не изменится. Он подчеркнул, что все будет зависеть от решения Запада и США, которые могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к такому пути разрешения конфликта.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия проведет демарш Великобритании по дипломатическим каналам в связи с появлением информации о подготовке украинских диверсионных групп. По ее словам, Москва уже неоднократно доводила до Лондона недопустимость участия в подобной деятельности. Россия требует прекратить подготовку лиц, планирующих совершать атаки на территории страны.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Минобороны РФ рассказало, что российская армия успешно применяет станции радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4» для борьбы с авиацией и ракетами ВСУ. С помощью комплекса вражеские самолеты и вертолеты «выдавливаются» в зону перехвата российских средств противовоздушной обороны, после чего по ним наносится удар. Как утверждает начальник станции помех с позывным «Шмель», дальность действия комплекса составляет 150 километров.

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