https://static.news.ru/photo/8815588e-d344-11e9-854a-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Russian Government/Twitter.com/Global Look Press

Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в нижней палате парламента страны. За коалиционное правительство во главе с Конте проголосовали 343 депутата, против — 263 парламентария.

В итоге новое правящее большинство в составе Движения пяти звёзд, Демократической партии и партии «Свободные и равные», чей представитель занимает один министерский пост, официально утверждены. Их большинство в нижней палате оказалось достаточно надёжным, тогда как в верхней палате перевес большинства обеспечивается всего лишь несколькими голосами, пишет ANSA. Там поддержка четырёх сенаторов от партии «Свободных и равных» достаточно важна.

Голосование в верхней палате по вопросу доверия новому правительству состоится 10 сентября.

Ранее News.ru сообщал, что новое итальянское правительство во главе с Джузеппе Конте принесло присягу в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце в Риме. Текущий состав Совета министров стал самым «молодым» в истории республики — средний возраст его представителей составил 47 лет.