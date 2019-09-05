https://static.news.ru/photo/1eea26aa-cfca-11e9-8a50-fa163e074e61_660.jpg Фото: R4924_italyphotopress, imago-images.de/Global Look Press

Новое итальянское правительство во главе с Джузеппе Конти принесло присягу в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце в Риме. Текущий состав Совета министров стал самым «молодым» в истории республики — средний возраст его представителей составил 47 лет.

Как передаёт РИА Новости , больше всего назначений в новом кабмине получило «Движение пяти звёзд» (Д5З) — 11 портфелей из 22-х. Семь постов заняли женщины. Также в новое правительство вошли представитель левой партии «Свободные и равные» и один беспартийный. Лидер Д5З Луиджи Ди Майо стал главой МИД. Руководитель комитета по экономическим и валютным вопросам Европарламента, представитель Демократической партии Роберто Гуалтьери возглавил итальянский Минфин.

9 и 10 сентября палаты парламента проголосуют по вопросу о доверии новому правительству.

Д5З объявило о создании коалиции с ранее бывшей в оппозиции Демократической партией 3 сентября, писал News.ru. Решение было одобрено внутренним голосованием, в котором приняли участие рекордные 79 тысяч человек.