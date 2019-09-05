Новое итальянское правительство во главе с Джузеппе Конти принесло присягу в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце в Риме. Текущий состав Совета министров стал самым «молодым» в истории республики — средний возраст его представителей составил 47 лет.
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9 и 10 сентября палаты парламента проголосуют по вопросу о доверии новому правительству.
Д5З объявило о создании коалиции с ранее бывшей в оппозиции Демократической партией 3 сентября, писал News.ru. Решение было одобрено внутренним голосованием, в котором приняли участие рекордные 79 тысяч человек.