«Новая страница в развитии»: Турция начала строить канал «Стамбул»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству канала Стамбул из Мраморного в Чёрное море. По его словам, проект является «новой страницей в развитии» республики, передаёт телеканал Haber Turk.

Магистраль протяжённостью 45 километров пройдёт параллельно Босфору.

Политик нажал символическую кнопку во время торжественной церемонии в Стамбуле 26 июня. Трансляция также велась в официальном аккаунте Эрдогана в Twitter. Первым шагом на пути к реализации идеи, которая вынашивалась много лет, станет возведение одного из мостов.

В Анкаре уверены, что новая транспортная артерия частично разгрузит Босфор, ежегодно пропускающий свыше 50 тысяч судов, в том числе нефтяные танкеры. Проект планируют завершить к 2028 году, после чего судоходство в Босфоре либо сократят, либо прекратят совсем.

По Босфору сейчас идёт очень интенсивный трафик, один из самых напряжённых в мире. Каждый проход большого судна по проливу несёт серьёзные риски аварий для города. Этот мост — первый шаг в реализации проекта канала, — добавил Эрдоган.

Автомобильный мост Салзыдере на одноимённой плотине на западе Стамбула станет одним из шести переправ через новый канал.

Эрдоган также подверг критике оппозицию в Турцию, выступающую против строительства транспортной артерии. По его мнению, недовольных было много всегда, например из-за третьего моста через Босфор и туннеля под ним, однако все проекты Анкара реализовала. Впервые о возможности создания канала Стамбул Эрдоган заявил в 2011 году, находясь в должности премьера Турции.

Ранее сообщалось, что турецкая вакцина от коронавирусной инфекции будет называться Turkovac. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидер отметил, что в стране начинается третья фаза испытаний препарата. Политик добавил, что в течение нескольких недель вакцинация от коронавирусной инфекции охватит всё население старше 18 лет.