NI: Россия «задушит» атаку НАТО в случае нападения

https://static.news.ru/photo/38fb5a76-a5b3-11eb-acec-96000091f725_660.jpg Фото: nato/flickr.com

Войска НАТО в случае военного противостояния с Россией в Прибалтике потерпят неизбежное поражение, если российской армии удастся взять под контроль Сувалкский коридор — 64-километровый участок от Калининграда до Белоруссии. Об этом говорится в материале американского журнала National Interest.

Контроль над Сувалкским коридором является стратегически важным из-за его месторасположения. Американские эксперты напомнили, что этот район играл важнейшую роль и в сражениях наполеоновских войн, и в Первой мировой войне. Сегодня этот коридор также может служить единственным сухопутным путём, по которому войска НАТО могли бы усилить прибалтийские республики в случае войны с Россией.

Сувалкский коридор расположен рядом с Калининградом, в котором дислоцируется группировка из 15 тысяч российских военнослужащих, она снабжена тяжёлой артиллерией, баллистическими и зенитными ракетами большой дальности.

Сувалкский разрыв — единственная точка, которую Россия гипотетически может атаковать сразу с нескольких направлений. Она сможет остановить колонны войск НАТО, пытающихся укрепить Прибалтику, — говорится в статье.

Специалисты прогнозируют, что в случае начала войны Россия сможет занять Прибалтику в менее чем за 100 часов, то есть раньше, чем НАТО сможет отреагировать. Что касается Сувалкского коридора, то российская армия сможет задушить атаку сил Альянса по всему фронту, так как воздушное пространство Балтики, а также морские объекты будут к тому времени уже полностью блокированы российскими ракетами.

Ранее аналитики издания Sohu написали, что провокации НАТО на западных границах России могут быть отвлекающим манёвром, который Вашингтон использует, чтобы как следует подготовить нападение с восточного фланга РФ. Обозреватели уверены, что США пытаются отвлечь внимание Запада от более важного театра действий — от Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно там, по их мнению, разразится самое масштабное сражение.