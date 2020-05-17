Нетаньяху призвал к аннексии территорий Палестины

Территории Палестины на западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине должны быть аннексированы в пользу еврейских поселений, заявил 17 мая во время выступления в парламенте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он выразил данное мнение, представляя 35-е правительство страны, сформированное на основе коалиции партий «Ликуд» главы правительства и «Кахоль-Лаван» бывшего начальника Генштаба израильской армии Бени Ганца.
Соглашение, заключённое между политиками, позволяет Нетаньяху предпринимать шаги по аннексии отдельных частей Западного берега Иордана. Договорённость действует в соответствии с мирным планом американского лидера Дональда Трампа.
По словам Нетаньяху, народ Израиля появился и развивался на Западном берегу Иордана и в Иорданской долине.
Пришло время распространить на эти территории суверенитет и вписать ещё одну славную главу в историю сионизма, — приводит слова премьер-министра Израиля ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, правительство Израиля, сформированное по итогам выборов 2 марта, представлено в парламенте страны (Кнессете). Нетаньяху попросил утвердить его состав.