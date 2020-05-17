Нетаньяху призвал к аннексии территорий Палестины

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Китай предупредил, что будет защищать интересы своих компаний в ответ на действия Соединённых Штатов, которые препятствуют их нормальной работе.

Китайская сторона призвала американскую незамедлительно прекратить ошибочную практику и создать условия для нормальной торговли и сотрудничества между предприятиями, — говорится в сообщении Министерства коммерции Китая. В заявлении также говорится, что...