Нетаньяху пообещал Зеленскому не оставить Украину без гуманитарной помощи

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать оказывать Киеву гуманитарную помощь, об этом он написал в социальной сети Х (ранее Twitter). Встреча руководителей двух государств состоялась на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В канцелярии израильского премьера отметили, что беседа прошла «в дружественной обстановке».

Я встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и дал понять, что Израиль продолжит помогать Украине в гуманитарных вопросах, в том числе в борьбе с противопехотными минами, — сообщил премьер.

В свою очередь издание «Исраэль Хайом» сообщило, что помимо встречи в расширенном составе с участием израильской и украинской делегаций, Нетаньяху и Зеленский провели беседу с глазу на глаз. По информации источников издания, такой формат изначально не был запланирован и стал возможен, поскольку два политика нашли общий язык.

Это первая личная встреча глав Украины и Израиля с начала спецоперации России на Украине. Ранее политики общались по телефону, последний разговор между ними состоялся 7 сентября. Власти Израиля неоднократно заявляли о своей поддержке Украины, но воздерживались от оказания военной помощи, ограничиваясь гуманитарными поставками.

Ранее Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад поставлял Украине, появляется у израильских границ. В интервью газете The Jerusalem Post он отметил, что направленные Киеву боеприпасы и техника оказываются в руках иранцев. По его словам, в вопросе военной помощи Украине Иерусалим должен действовать осторожно, чтобы это не обернулось против него.