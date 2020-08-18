Несколько сотен туристов заблокированы на небольшом итальянском острове

https://static.news.ru/photo/61a8db4c-e15a-11ea-bd57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Alpozzi/Lapresse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карантин из-за COVID-2019 стал причиной того, что 450 человек — туристы и сотрудники курорта на итальянском острове Санто-Стефано не могут покинуть остров. Им запрещено это делать до получения результатов теста.

Отмечается, что остров, входящий в архипелаг Маддалена у северной оконечности Сардинии, попал под карантинные меры после того, как у одного из работников был выявлен COVID-2019. Теперь все жители и туристы ждут результатов тестов, сообщает газета Il Messaggero.

Мэр Маддалены Лука Монтелла рассказал, что инфицирован пока только один человек, который вернулся с Ибицы. Кроме того, двое туристов пытались сбежать и попасть в аэропорт Олбии на Сардинии, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В Италии наметилась тенденция ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Специалисты не исключают, что в отдельных районах страны вновь придётся вводить жёсткие ограничительные меры.Как прогнозируется, уже к концу месяца суточный прирост новых случаев может достигнуть 1 тысяч, а в сентябре - 1,5 тысяч человек. Отмечается снижение среднего возраста заражающихся и увеличение молодых людей среди пациентов с вызываемым новым коронавирусом заболеванием. При этом в итальянской прессе появилась целая серия статей об инфицированных диджеях и молодых участниках вечеринок.

Об ухудшении эпидемиологической ситуации и об итогах санитарного мониторинга, проведённого в первую декаду августа, заявили в Министерстве здравоохранения Италии и Высшем институте здравоохранения. Для сдерживания инфекции в ближайшее время планируется в главных аэропортах, в морских портах и на приграничных пунктах страны развернуть временные лаборатории для экспресс-тестов на COVID-19.

Как писал NEWS.ru, по словам координатора научно-технического комитета, созданного при правительстве Джузеппе Конте в связи с пандемией COVID-19, Агостино Миоццо, в настоящее время повторное введение общенационального карантина абсолютно невозможно. Однако он не исключил, что в отдельных районах страны могут вновь принять строгие ограничительные меры, если на их территориях «ситуация с инфицированными выйдет из-под контроля».