Немецкий политик призвал помнить, кто освобождал Берлин

Берлин и Германию в целом освободили от нацистов ценой больших человеческих жертв бойцы армии СССР, и об этом следует помнить. С таким заявлением выступил бывший министр внутренних дел ФРГ, политик и адвокат Герхарт Баум.
По его словам, нельзя и забывать о том, что поводом к капитуляции Третьего рейха стало именно освобождение Берлина. Об этом политик
По мнению Баума является ошибочным представление, что во времена гитлеровской Германии всё было не так уж и плохо, а немцы на самом деле оказались жертвами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что тысячи россиян оставляют возмущённые комментарии на странице администрации президента США Дональда Трампа в Instagram. Такую реакцию вызвала публикация Белым домом сообщения, что в 1945 году нацистов победили две страны, и СССР не является ни одной из них.
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