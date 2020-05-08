Немецкий политик призвал помнить, кто освобождал Берлин

https://static.news.ru/photo/c3413896-9253-11ea-9ca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eberhard Thonfeld/imago-images.de/Global Look Press

Берлин и Германию в целом освободили от нацистов ценой больших человеческих жертв бойцы армии СССР, и об этом следует помнить. С таким заявлением выступил бывший министр внутренних дел ФРГ, политик и адвокат Герхарт Баум.

По его словам, нельзя и забывать о том, что поводом к капитуляции Третьего рейха стало именно освобождение Берлина. Об этом политик рассказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По мнению Баума является ошибочным представление, что во времена гитлеровской Германии всё было не так уж и плохо, а немцы на самом деле оказались жертвами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тысячи россиян оставляют возмущённые комментарии на странице администрации президента США Дональда Трампа в Instagram. Такую реакцию вызвала публикация Белым домом сообщения, что в 1945 году нацистов победили две страны, и СССР не является ни одной из них.