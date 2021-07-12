Немецкий корабль впервые за 20 лет войдет в Южно-Китайское море

Немецкий фрегат «Бавария» был отправлен для патрулирования торговых путей. Это вызвано активностью Китая в Южно-Китайского море. Впервые с 2002 года боевой корабль ВМС Германии будет присутствовать в регионе. Об этом заявили в CNN.

Германия не поддерживает амбиции Китая в регионе. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр лично отправилась в Вильгельмсхафен, чтобы проводить фрегат в дальний поход. Официальные лица в Берлине заявили, что корабль будет идти вдоль торговых путей в Южно-китайском и пройдет через Тайваньский пролив. Данные акции неоднократно ранее предпринимали корабли ВМС США.

Ранее сообщалось, что власти Китая выразили протест против захода корабля США в территориальные воды КНР. Речь шла о проходе фрегата Benfold в водах архипелага Сиша, являющегося, по мнению Китая, его исконной территорией. ВМС КНР сопровождали нарушителя и вытеснили его за пределы территориальных вод, в операции по выдворению принимали участие военно-воздушные республики. Официальный представитель Народно-освободительной армии Китая выразил протест.