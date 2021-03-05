Немцы подшутили над Байденом после слов о «неандертальском мышлении»

https://static.news.ru/photo/bebdfae2-7d95-11eb-8f58-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Prses

Сотрудники немецкого Музея неандертальцев пригласили посетить их учреждение президента США Джо Байдена. Шутливое приглашение было обнародовано после того, как американский лидер назвал решение об отмене ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса «неандертальским мышлением».

Ранее Байден ввязался в конфликт с губернаторами штатов из-за коронавирусных ограничений. Техас и Миссисипи отменили часть мер вопреки рекомендациям Белого дома. Президент же охарактеризовал это как «неандертальское мышление».

Dear @JoeBiden

we approve of Your criticism concerning the decision to end state-wide mask mandates. Still we strongly recommend You to visit our museum, once it is possible. #neanderthals were smarter than You think! #coronavirus #museum #science https://t.co/qOs6CIXLVy — Neanderthal Museum (@Neandertal1) March 4, 2021

Представители музея заявили, что поддерживают критику политика, касающуюся отмены масочного режима в Штатах.

Тем не менее мы настоятельно рекомендуем Вам посетить наш музей, как только появится такая возможность. Неандертальцы были умнее, чем Вы думаете, — написано на странице музея в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, после прихода к власти президента Джо Байдена районы на границе между Мексикой и США стали более открытыми для преступников, заявил шериф округа Кочис в штате Аризона Марк Дэниелс.

Он пояснил, что на южной границе страны члены наркокартелей теперь могут свободно проникать внутрь США, используя удобные трассы.